С начала июля в Украине выявили более 10,5 тысяч нелегальных работников

С 1 июля в Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда. За это время было начато 2 868 инспекционных посещений и выявлено 10 489 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.
Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в таких сферах:
В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Харьковской (940), Одесской (865), Киевской (864), Херсонской (722) и Хмельницкой (704) областях.
Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 5042 работниками.
Напомним, что согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн. Вместе с тем, совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, относительно которого совершено нарушение, что составит 180 000 грн.
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