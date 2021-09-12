Вместо ГАСИ: о различиях и особенностях новой структуры

Вчера была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Все ее сотрудники уволены.

Сегодня, 16 сентября, свою работу начнет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Finance.ua узнал о различиях и особенностях этой структуры.

Как сообщил нам министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, штат новой структуры сейчас насчитывает около 200 человек — 30% от общего количества.

Это архитекторы, строители, юристы, геологи, геодезисты и другие специалисты. Всего в ГИАГ будет работать 660 человек.

Характерной особенностью вновь созданной структуры является то, что все ее работники никогда не работали в ГАСИ — это принципиальная позиция. Их подбирали вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

ГИАГ, отмечает Чернышов, — это полная замена системы, которая в течение 30 лет своего существования погрязла в коррупции.

«Замена системы имеет целью прозрачность, цифровизацию и ответственность. ГИАГ — это не замена ГАСИ. Это полностью новый орган с отличной структурой и полномочиями, а, главное — новыми принципами работы. Человеческий фактор здесь отсутствует, все переведено в цифру — уже работает Единая государственная система в сфере строительства. Мы исключаем контакт должностных лиц [с застройщиками] на этапе получения разрешений. Решение о необходимости проведения проверок будет принимать не чиновник, а система», — поясняет Алексей Чернышов.

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Создание новой структуры вместо ГАСИ является частью реформы градостроительства. В ее основе лежат две ключевые вещи: либерализация процесса строительства и увеличение ответственности его участников.

«Что такое либерализация? Если застройщик имеет оформленный соответствующим образом земельный участок, проект, то он имеет право строить по умолчанию. Он должен декларативно уведомлять государство, орган местного самоуправления о начале строительства. И никто не может ему возразить, если документы у него оформлены. Поэтому никакого разрешения на строительство оформлять не нужно. Так работает весь мир», — отметил министр развития общин и территорий.

Увеличение ответственности же предусматривает уголовную и повышенную административную ответственность каждого участника строительства за нарушение.

«Так, если застройщик строит дополнительный этаж, нарушая архитектурный проект и имеющиеся документы, то уголовную ответственность будут нести генеральный подрядчик, представитель технического надзора, прораб и другие работники, которые привлечены. Я подчеркиваю — они будут нести персональную ответственность», — подчеркнул Чернышов.

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Реформа подкрепляется и новыми законами — это законы № 5877, 5655, 5656. Правда, Верховная Рада должна еще принять во втором чтении. По словам Алексея Чернышева, это должно произойти уже в начале октября.

Одним из важных нововведений в законопроектах является норма по проверке объектов строительства. Если раньше инспекторов не допускали к проверке в отсутствие владельца участка или его представителя, то теперь эту норму убирают.

Кроме того, контроль за объектами строительства обязательно возлагается на органы местного самоуправления. Они должны будут следить за всей градостроительной ситуацией, которая происходит на их территории.

В общем процедура получения любого разрешительного документа переходит отныне в другой формат – автоматический. Это касается как права на начало выполнения строительных работ (именно так теперь будет называться процедура), так и принятия здания в эксплуатацию.

Все будет генерироваться в единой государственной электронной системе. Акты будут подписываться электронной подписью всеми участниками процесса строительства: заказчиком, проектантом, авторским надзором, техническим надзором и тому подобное.

Также орган, осуществлявший контроль за этими объектами, должен подтвердить, что объект построен в соответствии с проектной документацией, которая была объявлена. Лишь после этого система сможет принять объект в эксплуатацию.

«ГАСИ всегда стоял в конце цепи образования добавленной коррумпированной стоимости. Эта цепь длинная, она начинается с момента получения земельного участка, согласования проектов. Но сегодня окончательно решен вопрос, касающийся фазы разрешений, принятия объектов в эксплуатацию», — отметил Чернышов и добавил, что это уменьшит себестоимость квадратного метра жилья. Впрочем, на цены квартир это не повлияет, ведь их формирует рынок.