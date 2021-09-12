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Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в Европе

Витренко рассказал, как снизить рекордно высокие цены на газ в Европе

Стоимость газа в Европе снизится, если «Газпром» создаст точки продажи ресурса европейским компаниям на украино-российской границе.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Ситуацию с дефицитом газа в Европе и этими рекордно высокими ценами можно решить очень быстро, если пояснить „Газпрому“, чтобы он хотя бы попробовал показать, что он готов работать по правилам, разблокировав доступ к украинской ГТС для тех европейских компаний, которые хотят получать газ на границе Украина-РФ», — отметил глава госкомпании.

По его словам, такую позицию «Нафтогаз» озвучил европейским партнерам. Так, дополнительные объемы прямо сейчас могут пойти в Европу. Для этого нужно создать на платформе «Газпром экспорта» точку продажи. Это можно сделать на газоизмерительной станции в «Судже» на границе с Украиной.

Как отметил Витренко, это решит проблему с дефицитом и «моментально снизит» цены, и будет меньше оснований говорить, что «Газпром» использует газ как геополитическое оружие".

Напомним, спотовая цена на газ в Европе достигла $ 964 за 1000 куб. м, вплотную приблизившись к рекорду 2018 года. Рост связан с низким уровнем запасов в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

По материалам УБР
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