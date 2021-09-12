Переговоры по транзиту газа: Украина изложила свою позицию Германии

В среду в Киеве состоялись переговоры в рамках немецко-украинского энергетического партнерства. Украинская сторона на переговорах подняла тему сертификации Nord Stream AG, продление транзита и долгосрочных контрактов с европейскими компаниями.

Передает УНН со ссылкой на руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

«Мы очень четко объяснили, во-первых, что это не вопрос, будет ли „Газпром“ в будущем использовать газ как геополитическое оружие. Мы показали конкретные примеры, как Газпром сейчас использует газ как геополитическую оружие против Украины и против Европы, и рекордные цены в Европе об этом свидетельствуют. Потому что Газпром искусственно ограничивает поставки газа, в частности из Украины», — сказал Витренко.

По его словам, украинская сторона на переговорах четко объяснила свою юридическую позицию относительно сертификации Nord Stream AG как оператора газопровода «Северный поток-2».

«Мы объяснили, что для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о чем говорит сама Германия и США в заявлении этих стран, должна быть обеспечена честная, справедливая конкуренция, что означает, что все компании, прежде всего европейские, должны получить доступ, недискриминационный, так же как Газпром, ко всем газопроводам, объединяющим Россию и ЕС», — отметил он.

«И также указали на то, что европейские компании конкретные, с которыми мы разговаривали, они как раз хотят продолжать транзит через Украину, они хотят получать газ на границе Украина-Россия, и затем самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину», — добавил руководитель НАК.

Также по его словам Украина напомнила, что «в свое время рассказывали», что оба «Северных потока» строятся для дополнительных объемов газа, которые должны идти в Европу.

«Мы сейчас говорим — если речь идет о дополнительных объемах, то пусть те объемы, которые сейчас идут через Украину, будут сохранены, а не перенесены на „Северный поток-2“, как об этом говорит Россия. Те объемы, которые сейчас идут через Украину в контракте с Газпромом, они должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на очень долгую перспективу. Соответственно, мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», — пояснил Витренко.

Он добавил, что Украина готова вести переговоры о продлении транзитного контракта с Газпромом, но само по себе это продолжение не является гарантией сохранения транзита через Украину.