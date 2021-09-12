В США впервые за пять лет вырос уровень бедности

В 2020 году в связи с пандемией Covid-19 официальный показатель бедности в США вырос на 1 п. п, до 11,4% от общего количества населения. Это был первый рост уровня после пяти лет ежегодного сокращения, сообщает АР со ссылкой на Бюро переписи населения США.
Всего более 37 млн американцев живут в бедности, что ненамного меньше, чем население Украины (по состоянию на 1 июля 41,3 млн человек).
Во время прошлогоднего кризиса работодатели США сократили рекордное количество рабочих мест с 1940-х годов — 22,4 млн. Каждую неделю за пособием по безработице обращалось беспрецедентное в истории количество человек — 6 млн.
В то же время на сегодня восстановлено три четверти рабочих мест, однако показатель остается на 5,3 млн меньше, чем в «доковидном» 2019-м.
По данным Бюро переписи, в прошлом году средний уровень дохода домохозяйств снизился на 2,9%, до $ 67,5 тыс. Количество людей, получающих заработок, сократилось примерно на 3 млн, а количество работающих постоянно — на 13,7 млн.
При этом эксперты считают, что социальная программа правительства США и администрации Джо Байдена, принятая в прошлом году, способствовала успешной борьбе с ростом бедности в стране. Речь идет о государственных социальных и стимулирующих выплатах, а также расширенных пособиях по безработице.
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