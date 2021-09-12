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Польша отказывается от российского газа

Польша отказывается от российского газа

Польша намерена стать полностью независимой от поставок российского газа. Страна отказывается от газа из России с 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Газопровод Baltic Pipe введут в эксплуатацию с 1 октября 2022 года.

«Польша не будет продлевать контракт с „Газпромом“», — заявил полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Продолжается процесс диверсификации источников энергии. Газификация — это процесс, ограничивающий зависимость страны от угля.

По словам Наимского, объем газа, который будет использоваться в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году.

По материалам РБК-Украина
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