Xiaomi показала смарт-очки с навигацией и телесуфлером (фото, видео)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и знакомит с техновинками, узнал, что Хiaomi запускает свои первые умные очки.
Компания присоединилась к Google, Snapchat, Nreal и Lenovo, выпустив умные очки, но, в отличие от продуктов, продаваемых этими компаниями, предложение Xiaomi не погружает пользователя в мир дополненной реальности. Скорее, они похожи на умные очки, продаваемые Amazon, Razer, а с недавних пор и Facebook.
Тем не менее, Xiaomi заявляет, что ее новые умные очки – это не просто дополнительный дисплей для вашего смартфона.
Xiaomi сообщает, что его умные очки весят всего 51 г и выглядят так же, как обычные очки, что стало возможным благодаря использованию microLED для уменьшения пространства, необходимого в структурном дизайне очков.
MicroLED имеет более высокую плотность пикселей, более длительный срок службы, более простую структуру и более высокую яркость, чем OLED, но при этом имеет глубокий черный цвет из-за того, что его пиксели подсвечиваются индивидуально.
Размер внутреннего чипа дисплея составляет 2,4 мм x 2,02 мм, а размер отдельных пикселей составляет 4 мкм, что позволяет разместить его в оправе очков.
Чтобы можно было видеть контент через умные очки Xiaomi даже под прямыми солнечными лучами, компания выбрала решение для монохромного дисплея, максимальная яркость которого составляет 2 миллиона нит.
Функции. Xiaomi позиционирует свои умные очки как «независимое интеллектуальное устройство для ношения» с возможностью перемещаться, делать фотографии, действовать как телесуфлер и выполнять перевод текста и фотографий в реальном времени в дополнение к отображению уведомлений и дисплеев вашего телефона.
Поскольку этот продукт нацелен на Китай, он интегрирует Xiaomi XiaoAI Assistant в качестве основного метода взаимодействия.
Ассистент выбирает самые важные уведомления с вашего телефона для зеркалирования, показывает номер телефона вызывающих абонентов на экране, дороги и карты перед вами и транскрибирует звук в текст с переводом в режиме реального времени.
Характеристики. Умные очки Xiaomi оснащены микрофонами с двойным формированием луча, динамиками, 5-мегапиксельной камерой, световым индикатором, предупреждающим других, когда камера используется, четырехъядерным чипом ARM, встроенной батареей, сенсорной панелью, Wi-Fi / Bluetooth. комбинированный модуль и ОС Android.
Цена. Xiaomi не упомянула цены, дату выпуска или доступность, вполне вероятно, что продукт не будет запущен за пределами Китая.
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