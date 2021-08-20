Межбанк: возможны ли существенные скачки котировок

Вторник на валютном рынке пройдет интересно и снова в противостоянии интересов крупных игроков. Постепенное проседание котировок доллара очень «не нравится» крупным экспортерам и в частных беседах они все больше намекают на то, что готовы все-таки дать «бой» по курсу. В основном за счет того, что продавать из валютной выручки они будут только то, что им необходимо закрывать в гривне, а не ее всю до тех пор, пока курс не начнет расти.
При этом госчиновников они шантажируют снижением налоговых поступлений из-за номинального уменьшения гривневой выручки при проседании курса. А в целом за счет остающейся непроданной валюты — стараются сами по возможности сокращать свои валютные обязательства, которые у них в основном в виде полученных ранее кредитов или размещений ценных бумаг на рынках.
Их логику понять можно — цены в стране в гривневом эквиваленте из-за инфляции растут, а наши крупные игроки не привыкли работать с «низкой» европейской рентабельностью и поэтому свои прибыли сокращать не хотят, стараясь все переложить на плечи потребителя. Но пока у экспортеров гривна в дефиците и это частично страхует нацвалюту.
В выигрыше от снижения котировок на межбанке пока импортеры, но и тут есть подводные камни для Украины в целом. Рост продаж импорта неминуемо приведет к увеличению негативного сальдо торговли со всеми вытекающими последствиями и это снова начнет «давить» на курс.
В ситуации, когда клиенты- импортеры и клиенты- экспортеры все стараются друг друга переиграть в части курса — выигрывают спекулянты в моменты курсовых перекосов и Нацбанк, которые для устранения этих перекосов постепенно пополняет резервы.
Кроме этого, на поведение межбанка во вторник будет влиять сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Будут предлагаться гривневые облигации на 112 дней с ограничением по сумме в 500 млн гривен, на 345 и 434 дня с ограничениями по 3 млрд гривен каждые и без ограничений на сроки 777, 1022 и 1701 день.
Мы не ждем от него значительных сенсаций в части объема продаж украинских ОВГЗ, но прогнозируем, что Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 9,5% до 12,59% годовых, в зависимости от сроков их обращения при общем объеме продажи бумаг в пределах от 2,3 млрд до 6,8 млрд гривен. Основными покупателями будут госбанки и местные игроки. Нерезиденты пока будут присматриваться к первичному и вторичному рынку по ОВГЗ после повышения на днях учетной ставки НБУ до 8,5% годовых.
Основной вопрос для всех участников рынка сохраняется все тот же — когда закончится период укрепления гривны и начнется ли осенний постепенный разворот курса в сторону роста котировок. В перетягивании «курсового каната» и попытках спекулянтов раскачать курс при любой возможности и пройдут торги вторника.
По нашему прогнозу объем операций на торгах 14 сентября составит до $ 125−190 млн при заключении до 650 сделок. НБУ снова будет выходить на межбанк со стандартными $ 5 млн для сигнала рынку о своем «видении» курса на сегодня.
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, во вторник будут в пределах: доллар — коридор 26,55 — 26,80 грн, евро — коридор 31,30 — 31,65 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,63 / 26,65
евро — 31,49 / 31,51
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