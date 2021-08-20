0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Корея оштрафовала Google на 176,8 млн долларов

Корея оштрафовала Google на 176,8 млн долларов

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Google на 176,8 млн долларов за препятствование рыночной конкуренции.

Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по справедливой торговле Кореи (KFTC) оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. По мнению регулятора, Google препятствовала местным производителям создавать модели с измененными операционными системами на основе Android.

В KFTC заявили, что такая практика помогла Google закрепить доминирующее положение на рынке мобильных ОС.

Ранее в этом месяце парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий крупным операторам магазинов приложений, таким как Google, заставлять разработчиков программного обеспечения использовать свои платежные системы и фактически запрещать разработчикам взимать комиссию за покупки в приложениях.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.