Корея оштрафовала Google на 176,8 млн долларов

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Google на 176,8 млн долларов за препятствование рыночной конкуренции.
Об этом сообщает Reuters.
Комиссия по справедливой торговле Кореи (KFTC) оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. По мнению регулятора, Google препятствовала местным производителям создавать модели с измененными операционными системами на основе Android.
В KFTC заявили, что такая практика помогла Google закрепить доминирующее положение на рынке мобильных ОС.
Ранее в этом месяце парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий крупным операторам магазинов приложений, таким как Google, заставлять разработчиков программного обеспечения использовать свои платежные системы и фактически запрещать разработчикам взимать комиссию за покупки в приложениях.
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