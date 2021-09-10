Как технология Smart City поможет городам экономить — вице-президент Visa в Украине (видео)

Умные города – это инфраструктура, которая обеспечивает комфорт своих граждан.

Об этом рассказал вице-президент и глава цифровых решений и продуктов Visa в Украине, Грузии, регионе СНГ и Южно-Восточной Европы Александр Яблунивский в ходе открытой дискуссии FinUpdate: Анатомия умного города.

Если посмотреть на города в рейтинге самых “умных” городов в мире, то они отличаются от обычных всем – тем, как житель города добирается на работу, как он получает услуги в государственных органах или заведениях здравоохранения, как он получает удовольствие в этом городе. То есть это очень многокомпонентная вещь.

Читайте также: В приложении «Киев Цифровой» появится сервис движения транспорта

“Есть такое выражение, что хорошая технология незаметна для клиента. Я бы добавил еще, что она должна быть естественна. Что-то, что мы делаем не напрягаясь, не думая о сложности, безопасности и последствиях выбора. Если говорить о транспорте, то цель умного города – покрыть весь путь горожан и сделать его более экологичным и удобным”, — заявил эксперт.

Чем это полезно для городов? По его словам, город может экономить на организации процесса перевозок, не тратя деньги на обработку наличных. Также, таким образом, можно искоренить “серую” экономику в перевозках, особенно частных.

Эволюция модели оплаты с помощью карты. Если оператор транспорта (например метрополитен) перешел на безналичные оплаты в крупном городе, то эволюция платежей за проезд будет следующей:

наличные;

жетоны;

различные карты;

оплата с возможностью покупки и жетона, и карты;

оплата картой “в один тап” – в одно касание.

“А вот следующий этап уже посложнее. Тогда будет полный цикл: когда вы оплачиваете картой при входе в метро, а также “тапаете” картой при выходе из метро. Так система в конце дня, учитывая все ваши передвижения в любом общественном транспорте, взымает плату”, — рассказал Яблунивский.