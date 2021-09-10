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В приложении «Киев Цифровой» появится сервис движения транспорта

В приложении «Киев Цифровой» появится сервис движения транспорта

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за новинками в транспортной системе, узнал, что нового появится в приложении «Киев Цифровой».

По сообщению КП «ГИВЦ» та КП «Киевпастранс» разрабатывается новый сервис «Движение транспорта», который появится в приложении «Киев Цифровой».

Сервис оцифровывает данные КП «Киевпастранс» о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.

Что это даст. Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении:

  • нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте.
  • поиск можно будет вести по номеру маршрута или названию остановки.
  • приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно сделать пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в «Избранное», чтобы всегда иметь их под рукой.

Разработчики готовят «Движение транспорта» к релизу в бета-версии. Будут привлекать пользователей, чтобы они оставляли отзывы о нем, чтобы улучшать и дополнять сервис, учитывая предложения горожан.

Также продолжат усовершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. Сейчас QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.

Справка Finance.ua:

  • «Киев Цифровой» – приложение, объединившее главные городские сервисы. Пользователям уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты, оплата парковки, оплата штрафов, возврат эвакуированной машины с QR-кодом, а также голосование за проекты Общественного бюджета.
По материалам Finance.UA
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