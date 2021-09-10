В приложении «Киев Цифровой» появится сервис движения транспорта

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за новинками в транспортной системе, узнал, что нового появится в приложении «Киев Цифровой».
По сообщению КП «ГИВЦ» та КП «Киевпастранс» разрабатывается новый сервис «Движение транспорта», который появится в приложении «Киев Цифровой».
Сервис оцифровывает данные КП «Киевпастранс» о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.
Что это даст. Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении:
Разработчики готовят «Движение транспорта» к релизу в бета-версии. Будут привлекать пользователей, чтобы они оставляли отзывы о нем, чтобы улучшать и дополнять сервис, учитывая предложения горожан.
Также продолжат усовершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. Сейчас QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.
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