В приложении «Киев Цифровой» появится сервис движения транспорта

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за новинками в транспортной системе, узнал, что нового появится в приложении «Киев Цифровой».

По сообщению КП «ГИВЦ» та КП «Киевпастранс» разрабатывается новый сервис «Движение транспорта», который появится в приложении «Киев Цифровой».

Сервис оцифровывает данные КП «Киевпастранс» о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.

Что это даст. Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении:

нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте.

поиск можно будет вести по номеру маршрута или названию остановки.

приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно сделать пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в «Избранное», чтобы всегда иметь их под рукой.

Разработчики готовят «Движение транспорта» к релизу в бета-версии. Будут привлекать пользователей, чтобы они оставляли отзывы о нем, чтобы улучшать и дополнять сервис, учитывая предложения горожан.

Также продолжат усовершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. Сейчас QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.

Справка Finance.ua: