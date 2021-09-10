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Льготников предлагают идентифицировать в общественном транспорте

Льготников предлагают идентифицировать в общественном транспорте

Во всех городах Украины очень важно предоставить транспортное решение в части оплаты за проезд, особенно это касается категории льготников.

Об этом рассказал директор по развитию бизнеса компании Renome Smart Валерий Сироштан во время открытой дискуссии FinUpdate: Анатомия умного города.

Эксперт отмечает, что технология Smart City поможет решить проблему со льготными перевозками.

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«Не секрет, что во всей стране существует проблема льготников. Как же правильно фиксировать льготников? А то мы все знаем, что на маршрутке при входе написано „Везу две бабушки“. Это же не фантазия и не чья-то сказка — просто частному предприятию муниципалитет компенсирует двух льготников в одну сторону», — заявил Сироштан.

Поэтому технология Smart City предлагает технологию, согласно которой за счет эмиссии карты льготник может зафиксировать, что он зашел. Таким образом у транспортного оператора каждый раз будет фиксироваться, сколько льготников он перевозит.

«Следующий этап — эмиссия карты или некоего формфактора, который позволяет идентифицировать того же льготника. Так город становится еще умнее, потому что сейчас ни один населенный пункт Украины не имеет четкого учета льготников, хотя согласно законодательству, их есть 13 категорий!» — поделился планами Сироштан.

Также в Украине возникает серьезный дисбаланс по использованию общественного транспорта, ведь в течение дня он может ездить впустую, а в часы пик — забитым. Поэтому бизнесмен отмечает, что в больших городах есть смысл стимулировать льготников ездить не в час пик, ведь таким образом общественный транспорт очень изнашивается.

Справка Finance.ua:

Стоимость билета в общественном транспорте по Украине (по данным Госстата, июль 2021 г.):

  • г. Киев — 8 грн;
  • Львовская — 7 грн;
  • Донецкая — 6,8 грн;
  • Харьковская — 6,6 грн;
  • Ивано-Франковская, Житомирская, Тернопольская — 6 грн;
  • Черновицкая — 5,9 грн;
  • Черниговская — 5,5 грн;
  • Киевская, Одесская, Николаевская — 5 грн;
  • Днепропетровская — 4,8 грн;
  • Запорожская — 4,5 грн;
  • Луганская, Винницкая — 4,3 грн;
  • Полтавская, Хмельницкая — 4,2 грн;
  • Волынская, Сумская, Ровенская — 4 грн;
  • Кировоградская — 3,2 грн;
  • Черкасская — 3 грн;
  • Херсонская 2,5 грн.

По материалам Finance.UA
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