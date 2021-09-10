Нацбанк принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

Совет Национального банка Украины в ходе сегодняшнего заседания принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Мы продолжаем соблюдать принципы, в соответствии с которыми строилась монетарная политика Национального банка со времени введения инфляционного таргетирования. Их соблюдение уже доказало свою эффективность. Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
В соответствии с основными принципами НБУ продолжит:
Как отмечается, инфляционное таргетирование останется гибким с целью надлежащего баланса между обеспечением ценовой стабильности и содействием экономическому росту и финансовой стабильности.
Национальный банк будет допускать временное отклонение инфляции от установленной цели в отдельные краткосрочные периоды, если это не будет создавать угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий и не будет препятствовать возврату инфляции к цели на приемлемом горизонте монетарной политики.
Учитывая необходимость развития валютного рынка, Национальный банк будет стремиться минимизировать использование валютных интервенций.
Также НБУ продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала.
Также Национальный банк будет в пределах своей компетенции прилагать усилия, чтобы законодательное регулирование и функционирование рынка виртуальных активов согласовывались с необходимостью достижения целей по ценовой и финансовой стабильности в Украине.
Читайте также: Рада приняла закон о виртуальных активах
Кроме того, регулятор будет уделять должное внимание мониторингу и минимизации рисков, связанных с распространением виртуальных активов и установлению действенных средств контроля за ними.
Нацбанк также не обойдет стороной вопросы изменений климата и уменьшения вредных выбросов в атмосферу, а будет прилагать максимум усилий для учета при принятии монетарных решений экологических, социальных и управленческих аспектов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: «Мы начали строить дороги, как США в 1930-х, чтобы не впадать в депрессию»9 ч. назад - 1248 7
Готовы ли украинцы пересесть на электрокары (инфографика)10.09.2021, 20:04 - 1649 7
С сентября вся электроэнергия должна продаваться на бирже — Нацкомиссия10 ч. назад - 715 5
Представлены электровелосипеды BMW со скоростью до 60 км/ч и запасом хода до 300 км15 ч. назад - 1436 3
Европейские центробанки предсказали крах криптовалют8 ч. назад - 1569 3
Лазебная сообщила, на сколько украинцам хватит текущих сбережений9 ч. назад - 3293
Какие ФЛП приносят Украине больше всего налогов7 ч. назад - 3033
В Украине могут появиться новые номера для автомобилейВчера, 18:09 - 2822 1
Сколько платят айтишникам в крупных городах Украины6 ч. назад - 1633
Европейские центробанки предсказали крах криптовалют8 ч. назад - 1569 3
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)6 ч. назад - 184 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в СингапуреВчера, 11:56 - 185
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 581 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1827
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1061