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Нацбанк принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

Нацбанк принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

Совет Национального банка Украины в ходе сегодняшнего заседания принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Мы продолжаем соблюдать принципы, в соответствии с которыми строилась монетарная политика Национального банка со времени введения инфляционного таргетирования. Их соблюдение уже доказало свою эффективность. Неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации инфляционных ожиданий и усилению эффективности монетарной трансмиссии», — отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

В соответствии с основными принципами НБУ продолжит:

  • проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;
  • поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 п. п.;
  • применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости Нацбанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные Законом Украины «О Национальном банке Украины»;
  • соблюдать режим плавающего курсообразования и не таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Как отмечается, инфляционное таргетирование останется гибким с целью надлежащего баланса между обеспечением ценовой стабильности и содействием экономическому росту и финансовой стабильности.

Национальный банк будет допускать временное отклонение инфляции от установленной цели в отдельные краткосрочные периоды, если это не будет создавать угрозы разбалансировки инфляционных ожиданий и не будет препятствовать возврату инфляции к цели на приемлемом горизонте монетарной политики.

Учитывая необходимость развития валютного рынка, Национальный банк будет стремиться минимизировать использование валютных интервенций.

Также НБУ продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала.

Также Национальный банк будет в пределах своей компетенции прилагать усилия, чтобы законодательное регулирование и функционирование рынка виртуальных активов согласовывались с необходимостью достижения целей по ценовой и финансовой стабильности в Украине.

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Кроме того, регулятор будет уделять должное внимание мониторингу и минимизации рисков, связанных с распространением виртуальных активов и установлению действенных средств контроля за ними.

Нацбанк также не обойдет стороной вопросы изменений климата и уменьшения вредных выбросов в атмосферу, а будет прилагать максимум усилий для учета при принятии монетарных решений экологических, социальных и управленческих аспектов.

По материалам Finance.UA
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