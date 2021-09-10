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«Доступная ипотека 7%»: банки выдали 810 кредитов на 690 миллионов

«Доступная ипотека 7%»: банки выдали 810 кредитов на 690 миллионов

По состоянию на 13 сентября уполномоченные банки в рамках госпрограммы “Доступная ипотека 7%” выдали 811 кредитных договоров на общую сумму 689,62 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общего количества 23% кредитов выдали на первичном рынке, 77% – на вторичном.

В целом в уполномоченные банки поступило 1181 заявок на участие в программе на общую сумму 1018,15 млрд грн, из которых 22,84% составляет первичный рынок и 77,16% – вторичный.

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Самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • г. Киев (33,3 %);
  • Киевская обл. (30,9 %);
  • Харьковская обл. (6,2 %);
  • Львовская обл. (5,8 %);
  • Ровенская обл. (4,1 %);
  • другие (19,7%).

В общем в программе принимают участие 17 банков.


Инфографика: Минфин

В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Справка Finance.ua:

  • в июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на первичке составила 17,3% годовых. На вторичке этот показатель достиг 13,2%. То есть за второй квартал ставки снизились на 0,1 п.п. и на 0,7 п.п. соответственно.
По материалам Finance.UA
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