«Доступная ипотека 7%»: банки выдали 810 кредитов на 690 миллионов

По состоянию на 13 сентября уполномоченные банки в рамках госпрограммы “Доступная ипотека 7%” выдали 811 кредитных договоров на общую сумму 689,62 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общего количества 23% кредитов выдали на первичном рынке, 77% – на вторичном.
В целом в уполномоченные банки поступило 1181 заявок на участие в программе на общую сумму 1018,15 млрд грн, из которых 22,84% составляет первичный рынок и 77,16% – вторичный.
Самыми активными регионами на прошлой неделе были:
В общем в программе принимают участие 17 банков.
Инфографика: Минфин
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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