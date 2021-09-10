В Киеве взлетели цены на такси

В Киеве на почти на треть выросли цены на услуги такси.
По мнению экспертов, на стоимость услуг такси в Киеве влияет загруженность трафика.
«Стоимость топлива не столь возросла. И вообще бензин, дизель или газ — это только 20% цены проезда. Поэтому из-за роста стоимости литра на гривну или две, услуга такси не может подорожать на треть. Сейчас на цену проезда в основном влияют пробки», — объясняет владелец столичной службы такси Андрей Антонюк.
У легальных перевозчиков таких резких скачков нет.
Больше всего цены растут для клиентов, которые пользуются приложениями, связывающими их со случайным водителем. У официальных служб ценовые скачки менее ярко выражены.
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