В Киеве взлетели цены на такси

В Киеве на почти на треть выросли цены на услуги такси.

По мнению экспертов, на стоимость услуг такси в Киеве влияет загруженность трафика.

«Стоимость топлива не столь возросла. И вообще бензин, дизель или газ — это только 20% цены проезда. Поэтому из-за роста стоимости литра на гривну или две, услуга такси не может подорожать на треть. Сейчас на цену проезда в основном влияют пробки», — объясняет владелец столичной службы такси Андрей Антонюк.

У легальных перевозчиков таких резких скачков нет.

Больше всего цены растут для клиентов, которые пользуются приложениями, связывающими их со случайным водителем. У официальных служб ценовые скачки менее ярко выражены.

Справка Finance.ua:

В настоящее время 98% рынка такси находится в тени, а безопасность пассажиров и качество перевозок никоим образом не гарантированы, отмечают в Офисе эффективного регулирования BRDO .