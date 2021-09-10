В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)

Finance.ua как портал, который расказывет о технологических новинках, узнал от tue.nl подробности о самом длинном мосте, что напечатан на 3D-принтере.
В голландском городе Неймеген находится самый длинный бетонный 3D-велосипедный мост в мире – 29 метров.
Проект уникален тем, что велосипедный мост был спроектирован с полной свободой формы благодаря исследованиям в Технологическом университете Эйндховена и развитию технологии 3D-печати на бетоне. Он отличается округлыми и волнистыми формами.
Мост был напечатан слой за слоем на полиграфической фабрике Saint Gobain Weber Beamix. Это не только самый длинный, но и самый большой бетонный мост в мире, в отношении которого архитектор имел полную свободу действий.
Фото Michiel van der Kley, tue.nl.
Поскольку пролет не везде постоянный и, следовательно, необходимо было учитывать изменяющийся вес конструкции, было решено разделить мост на части, пригодные для печати. Параметрическая модель, то есть основанная на данных, использовалась для создания окончательного дизайна.
Фото Michiel van der Kley, tue.nl.
Теоретически печатные мосты можно построить намного быстрее, чем обычные мосты, с большей гибкостью и большим пространством для индивидуального дизайна. Они также более устойчивы, так как требуется меньше бетона.
Фото Michiel van der Kley, tue.nl.
В процессе печати было решено разделить мост на части, пригодные для печати.
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