Машины с Западного побережья США подешевели, – эксперт

Компании, занимающиеся доставкой подержанных автомобилей из США в Украину, столкнулись с определенными трудностями.
Как рассказал директор компании Automax Александр Король, отгрузить авто с Западного побережья стало практически невозможно. Он рассказал, что морские терминалы в этом регионе практически «забиты под завязку», поэтому машины физически некуда ставить.
Это повлияло и на ценообразование. Если на прошлой неделе определенная модель стоила $ 12−13 тыс., то на этой ее стоимость упала до $ 7−8 тыс.
Согласно наблюдениям эксперта, проблемы с отправкой автомобилей из США возникли из-за дефицита контейнеров — за их аренду Китай готов платить в несколько раз дороже рыночных расценок.
Китайская экономика восстанавливается быстрыми темпами после кризиса, вызванного коронавирусом (Covid-19). Поэтому у местной промышленности вырос спрос на логистические услуги.
Если в среднем на рынке цена аренды контейнера составляет $ 3,5−4 тыс., то китайские производители предлагают в три-четыре раза больше, доходя иногда даже до $ 16−18 тыс./контейнер.
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