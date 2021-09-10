В Киеве вдвое уменьшилось количество безработных — центр занятости

По состоянию на 1 сентября на учете в столичной Службе занятости состоит 12,3 тыс. безработных, что вдвое меньше, чем в прошлом году в соответствующий период.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на данные пресс-службы Киевского городского центра занятости.

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«Количество безработных в столице Украины продолжает уменьшаться. По состоянию на 1 сентября 2021 года на учете в Киевской городской службе занятости состояло 12,3 тыс. безработных – в 2,1 раза меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году, когда на учете было 25,2 тыс. человек. 10,8 тысячи из них получали пособие по безработице (год назад – 22,3 тысячи)», – говорится в сообщении.

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По видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроились в сферах:

оптово-розничной торговли – 25%;

перерабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – по 8%;

информации и телекоммуникаций – 7%;

административного и вспомогательного обслуживания – 6%.

По данным Госстата, столица по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет с показателем 61,4% опережает остальные регионы государства (в среднем по Украине уровень занятости составляет 55%), а по уровню безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенному по методологии МОТ, с показателем 7,6% занимает второе место (в среднем по стране – 10,5%).

На 1 сентября 2021 года работодатели проинформировали КГЦЗ о наличии почти 10,4 тыс. вакансий.

Средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,6 тыс. грн в прошлом году до 10,2 тыс. грн в настоящее время.

По состоянию на 1 сентября этого года на одно свободное рабочее место претендовал 1 человек.

Наиболее востребованы у работодателей водители автотранспортных средств, медицинские сестры, полицейские (инспекторы) патрульной службы, слесари-сантехники, продавцы продовольственных товаров, грузчики, повара, работники заведения ресторанного хозяйства, дворники, грузчики, охранники. Также востребованы рабочие по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями. Среди безработных служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 11 безработных.

В то же время наибольший дефицит вакансий – для менеджеров, бухгалтеров, экономистов, администраторов, инженеров и юрисконсультов.

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