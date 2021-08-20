В Дании придумали, как заставить мигрантов работать

Дания объявила о нововведениях в сфере миграционной политики. Отметим, что страна проводит самую строгую миграционную политику из всех европейских государств. Об этом сообщает издание The Local.
Премьер Дании Метте Фредериксен объявила, что мигрантам предложат работать определенное количество часов для получения социальных выплат.
О ком идет речь – об иммигрантах, живущих в стране 3-4 года и получающих выплаты, но не изучивших достаточно датский язык. Такие люди будут обязаны отработать не менее 37 часов в неделю. В правительстве отметили, что это поможет мигрантам ассимилироваться.
По словам Фредериксен, люди должны делать какой-то вклад в жизнь общества, быть полезными и выходить из дома.
В свою очередь министр занятости Петер Гуммельгард подчеркнул, что работу для мигрантов найдут, и это может быть любая работа, даже по сбору мусора. Мигрантов заставят искать себе занятость через офисы местного самоуправления. Впрочем, такие меры хотят применить к тем, кто не может найти постоянную работу в Дании. Пока план по внедрению новых требований к мигрантам будет рассматривать парламент.
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