Европейские центробанки предсказали крах криптовалют

Глава центрального банка Швеции Sveriges Riksbank Стефан Ингвес считает, что криптовалюта обвалится, причем — вся.

Он поделился своими выводами в рамках пресс-конференции в Стокгольме, передает Businessinsider.

Стефан Ингвес сравнил распространение Bitcoin с торговлей почтовыми марками. По его мнению, люди могут разбогатеть на покупке и продаже криптовалюты, однако подобные платежные средства не могут вечно существовать без поддержки официальных государственных структур.

«Частные платежные средства рано или поздно рушатся», — подчеркнул топ-банкир Швеции.

Его слова, в целом, соответствуют позиции представителей центральных банков других стран относительно криптовалют и Bitcoin в частности. В феврале 2021 года руководитель центробанка Ирландии Габриэль Махлуф предупредил криптовалютных инвесторов, чтобы они были готовы потерять все свои вложения.

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«Лично я бы не стал вкладывать в это свои деньги, но очевидно, что некоторые люди думают, что это хорошая идея. Триста лет назад люди вкладывали деньги в тюльпаны, считая их инвестицией», — отметил он.

В мае глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что криптовалюты могут полностью обесцениться, ведь не имеют внутренней стоимости (внутренней стоимостью денег принято считать рыночную стоимость материала, из которого их создают, а ее величина определяется издержками производства денег. — Ред.).

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«Извините, я снова буду прямолинейным: покупайте их, только если вы готовы потерять все свои деньги», — прокомментировал Бейли резкий рост Dogecoin.

Сейчас Центральные банки по всему миру изучают возможность разработки собственных виртуальных денег, известных как цифровые валюты. Багамы в 2020 году стали первыми, кто успешно запустил их в масштабах всей страны.