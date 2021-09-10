0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 330 0

Европейские центробанки предсказали крах криптовалют

Европейские центробанки предсказали крах криптовалют

Глава центрального банка Швеции Sveriges Riksbank Стефан Ингвес считает, что криптовалюта обвалится, причем — вся.

Он поделился своими выводами в рамках пресс-конференции в Стокгольме, передает Businessinsider.

Стефан Ингвес сравнил распространение Bitcoin с торговлей почтовыми марками. По его мнению, люди могут разбогатеть на покупке и продаже криптовалюты, однако подобные платежные средства не могут вечно существовать без поддержки официальных государственных структур.

«Частные платежные средства рано или поздно рушатся», — подчеркнул топ-банкир Швеции.

Его слова, в целом, соответствуют позиции представителей центральных банков других стран относительно криптовалют и Bitcoin в частности. В феврале 2021 года руководитель центробанка Ирландии Габриэль Махлуф предупредил криптовалютных инвесторов, чтобы они были готовы потерять все свои вложения.

Читайте также: Bitcoin предрекли обвал на 80%

«Лично я бы не стал вкладывать в это свои деньги, но очевидно, что некоторые люди думают, что это хорошая идея. Триста лет назад люди вкладывали деньги в тюльпаны, считая их инвестицией», — отметил он.

В мае глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что криптовалюты могут полностью обесцениться, ведь не имеют внутренней стоимости (внутренней стоимостью денег принято считать рыночную стоимость материала, из которого их создают, а ее величина определяется издержками производства денег. — Ред.).

Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

«Извините, я снова буду прямолинейным: покупайте их, только если вы готовы потерять все свои деньги», — прокомментировал Бейли резкий рост Dogecoin.

Сейчас Центральные банки по всему миру изучают возможность разработки собственных виртуальных денег, известных как цифровые валюты. Багамы в 2020 году стали первыми, кто успешно запустил их в масштабах всей страны.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.