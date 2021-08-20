Шмыгаль рассказал, как собирается возвращать заробитчан в Украину

Правительство намерено выполнить задачу, поставленную Президентом Владимиром Зеленским о том, чтобы создать комфортные условия для жизни и работы в Украине, вернув в страну граждан, которые сегодня трудятся за границей, но желали бы вернуться на Родину.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в зале ВР рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, главное – это как можно быстрее добиться новых инвестиций в Украину, что автоматически приведет к появлению новых рабочих мест, а проблем с рабочей силой не будет, потому что много украинцев сегодня работают за границей.

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Денис Шмыгаль подтвердил, что, как в программе правительства, так и в программе Президента есть отдельный пункт о том, чтобы вернуть домой всех заробитчан, желающих работать в Украине.

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Премьер также отметил, что сейчас намечается тенденция к улучшению ситуации с трудоустройством украинцев. В итоге безработных стало меньше. Для сравнения премьер продемонстрировал цифры:

на сегодня безработных менее 300 тысяч, а на начало карантина было 361 тысяча;

при этом Фонд занятости может предложить всем желающим до 70 тысяч вакансий.

Также в Кабмине сейчас проводят анализ программ по поддержке малого и среднего бизнеса, чтобы стимулировать людей заниматься своим делом, вкладывать инвестиции и получать прибыль.