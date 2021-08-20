Портал «Дія» не будет работать в ночь на 11 сентября

Ночью 10 сентября портал госуслуг «Дія» будет обновлять адресные справочники, из-за чего будет недоступен для пользователей.
Ориентировочное время возобновления работы портала — 2:00 11 сентября.
Обновление будет происходить ночью с 10 на 11 сентября. Точного времени сначала работ в «Дія» не назвали.
По словам //www.facebook.com/diia.gov.ua/posts/639185297485824? Comment_id = 639483234122697 & reply_comment_id = 639507704120250 представителей пресс-службы, обновление повлияет на работу портала «Дія», однако мобильное приложение «Дія» будет работать в обычном режиме.
Обновление касается адресных справочников, а не новых возможностей в приложении. Это необходимо для безошибочного отображения принадлежности населенных пунктов к общинам.
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