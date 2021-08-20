0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 10,6 млрд грн, что на 35,9% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленную за предыдущие месяцы задолженность.

Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,1 млрд грн, или на 3,16% — до 64,3 млрд грн.

Могут ли у вас забрать жилье за долги? 🔎

В целом на конец июля 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла:

  • поставка и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;
  • поставка тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;
  • поставка и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,5 млрд грн;
  • управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн;
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • долги потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются одним из факторов, который очень усложняет финансовое состояние предприятий коммунального хозяйства. При этом самые большие долги – у населения. Какие меры применяют к должникам и могут ли у них отбирать жилье;
  • по состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона почти на 80%. Речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.