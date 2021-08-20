Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 10,6 млрд грн, что на 35,9% больше по сравнению с июлем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленную за предыдущие месяцы задолженность.
Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,1 млрд грн, или на 3,16% — до 64,3 млрд грн.
В целом на конец июля 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла:
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