Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в июле, после резкого повышения тарифов с начала года, составили 10,6 млрд грн, что на 35,9% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, продолжив переплачивать начисленные суммы и погашать накопленную за предыдущие месяцы задолженность.

Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,1 млрд грн, или на 3,16% — до 64,3 млрд грн.

В целом на конец июля 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла:

поставка и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;

поставка тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;

поставка и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн;

централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,5 млрд грн;

управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн;

предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

долги потребителей за жилищно-коммунальные услуги являются одним из факторов, который очень усложняет финансовое состояние предприятий коммунального хозяйства. При этом самые большие долги – у населения. Какие меры применяют к должникам и могут ли у них отбирать жилье;

по состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона почти на 80%. Речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

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