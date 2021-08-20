Газ для населения во время отопительного сезона не подорожает - эксперт

Цена на газ для населения до апреля 2022 года не изменится, поскольку уже подписаны соответствующие контракты между «Нафтогазом Украины» и поставщиками.
Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.
По его словам, благодаря предложенному Нафтогазом годовому тарифу на газ для населения «тарифы сейчас для граждан Украины нормальные». Кроме того, теперь потребитель может выбирать поставщика газа.
«Цена выходит 8 тыс. грн в среднем за газ и 1700 грн — за транспортировку (за 1000 куб. м. — Ред.). Это 9700 грн. Вот такая цена газа. Она, собственно, не маленькая. Она большая. Но, с другой стороны, если бы действовала рыночная цена, если бы не было этих контрактов о поставках газа, если бы не было этих предложений, не было бы такой цены. И мы бы вынуждены были платить рыночную цену за газ. Сейчас на бирже в Украине он стоит 22 тыс. грн за 1000 куб. м. Еще месяц назад цена была 16 тыс. грн», — сообщил Корольчук.
Ранее писали о том, что в Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроект10 ч. назад - 1808 17
Рекордное повышение спотовых цен на газ связано с ограничением «Газпромом» поставок в Европу - Витренко4 ч. назад - 218 6
В Минэкономики назвали причины роста цен на продукты в Украине4 ч. назад - 246 4
Apple рассказала о главных особенностях iOS 1520 ч. назад - 807 4
Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплаты9 ч. назад - 419 3
«Справедливость будет восстановлена»: Лазебная о ежегодной индексации пенсий12 ч. назад - 4646
ТОП-12 ИТ-компаний Украины (инфографика)12 ч. назад - 1850
При получении посылок из-за границы нужно будет указывать ИНН и паспортные данные — законопроект10 ч. назад - 1808 17
Черногория изменила условия въезда в страну5 ч. назад - 1156
У Viber появилась надежная защита от мошенниковВчера, 23:35 - 1148 3
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 498 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1730
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1011
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2868 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4297 7