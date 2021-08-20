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Газ для населения во время отопительного сезона не подорожает - эксперт

Газ для населения во время отопительного сезона не подорожает - эксперт

Цена на газ для населения до апреля 2022 года не изменится, поскольку уже подписаны соответствующие контракты между «Нафтогазом Украины» и поставщиками.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

По его словам, благодаря предложенному Нафтогазом годовому тарифу на газ для населения «тарифы сейчас для граждан Украины нормальные». Кроме того, теперь потребитель может выбирать поставщика газа.

«Цена выходит 8 тыс. грн в среднем за газ и 1700 грн — за транспортировку (за 1000 куб. м. — Ред.). Это 9700 грн. Вот такая цена газа. Она, собственно, не маленькая. Она большая. Но, с другой стороны, если бы действовала рыночная цена, если бы не было этих контрактов о поставках газа, если бы не было этих предложений, не было бы такой цены. И мы бы вынуждены были платить рыночную цену за газ. Сейчас на бирже в Украине он стоит 22 тыс. грн за 1000 куб. м. Еще месяц назад цена была 16 тыс. грн», — сообщил Корольчук.

Ранее писали о том, что в Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Справка Finance.ua:

  • как сменить поставщика газа в Украине: выбрать или сменить поставщика газа из любого уголка Украины можно в онлайн-режиме, и новых труб до квартиры или дома при этом прокладывать не нужно. Finance.ua детально расскажет читателям, почему целесообразно менять поставщика газа, какие для этого нужны документы, по каким критериям нужно выбирать или менять поставщика газа. Но главное — какие тарифы лучше выбрать, и сколько придется потратить времени на эту процедуру.
По материалам Укринформ
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