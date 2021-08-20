Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплаты

Советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что нужно рассчитывать прежде всего на себя, и посоветовал откладывать 3−5% своей зарплаты на будущую пенсию.
Об этом он заявил в эфире телеканала Украина24.
По его словам, государство станет лучше и пенсионная реформа будет проведена. В то же время из-за демографической проблемы это будет сделано не «за год, два или три», а речь идет о многих годах.
«Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3−5%. Я призываю людей быть ответственными, если есть такая возможность накапливать для себя», — резюмировал Милованов.
Ранее министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.
В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.
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