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Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплаты

Советник председателя Офиса Президента посоветовал не ждать госпенсии и откладывать 4% зарплаты

Советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что нужно рассчитывать прежде всего на себя, и посоветовал откладывать 3−5% своей зарплаты на будущую пенсию.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина24.

По его словам, государство станет лучше и пенсионная реформа будет проведена. В то же время из-за демографической проблемы это будет сделано не «за год, два или три», а речь идет о многих годах.

«Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3−5%. Я призываю людей быть ответственными, если есть такая возможность накапливать для себя», — резюмировал Милованов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики прокомментировало принятие ВР в первом чтении проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства», разработанного Минсоцполитики.
По материалам Економічна Правда
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