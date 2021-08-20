Шмыгаль назвал приоритеты в преодолении коронакризиса

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе дискуссионной панели форума «Европа: направление восстановления» в польском городе Карпач рассказал о сценариях выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В мероприятии также участвовали председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Словении Янез Янша.
Читайте также: Нацбанк назвал ключевые риски для экономики
«Кризис, вызванный пандемией COVID-19, затронул весь мир, поэтому и искать пути преодоления вызовов страны должны вместе», – отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что есть несколько сценариев выхода из кризиса, и совместный вызов стран сегодня – обеспечить равномерное и справедливое восстановление для всего общества.
Глава Кабмина назвал ряд приоритетов, без которых сегодня невозможно выйти из кризиса: «Во-первых, необходимо иметь понимание и видение стратегии. Впервые за время независимости Украины мы разработали экономическую стратегию развития до 2030 года, которая содержит более 30 векторов и 12 программ».
Шмыгаль добавил, что много усилий Украина сегодня прилагает и для развития медицинской системы.
«Уже в следующем году бюджет на медицину будет превышать бюджет 2019 года вдвое. Параллельно с реформированием медицины мы меняем и подходы. Больше внимания уделяем научной основе, разработкам и производству собственных лекарств и вакцин», – отметил глава украинского правительства.
Кроме того, по словам премьер-министра, экономическое восстановление невозможно без поддержки правительством и бизнесом инфраструктурных проектов.
«Президент Владимир Зеленский инициировал программу «Большая стройка». В Украине есть возможность строить дороги, восстанавливать инфраструктуру, мосты, аэропорты, вокзалы. Мы много внимания уделяем государственно-частному партнерству, что также является важным направлением преодоления кризиса. Правительства должны взять лидерство, чтобы выводить страны из кризиса, но без поддержки общества и бизнеса невозможно преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся», – подчеркнул Шмыгаль.
Среди прочего глава правительства отметил важность «зеленого» перехода, поскольку это «не только об изменениях климата, но и о благосостоянии людей, значительных инвестициях, развитии водородных технологий и других инновационных направлений».
В завершение Шмыгаль подчеркнул, что страны должны уделять внимание развитию торговли и инвестиционного пространства и делать совместные шаги для усиления безопасности в регионе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 7467 11
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты ЭстонииВчера, 15:43 - 1508 8
Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодииПозавчера, 17:00 - 2600 7
На президентский университет Зеленского выделили первые 70 миллионов гривенВчера, 10:44 - 388 7
Учителям пообещали 60 тысяч гривен - кто получитВчера, 15:33 - 1407 5
Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингуВчера, 14:00 - 7467 11
Обновили правила въезда в ТурциюВчера, 15:00 - 4455
Нацбанк повысил учетную ставкуВчера, 14:20 - 1592
Вступление Украины в ЕС: в Европарламенте ответили на заявление президенты ЭстонииВчера, 15:43 - 1508 8
Учителям пообещали 60 тысяч гривен - кто получитВчера, 15:33 - 1407 5
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 480 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1715
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 1000
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2847 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 4263 7