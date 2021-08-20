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Шмыгаль назвал приоритеты в преодолении коронакризиса

Шмыгаль назвал приоритеты в преодолении коронакризиса

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе дискуссионной панели форума «Европа: направление восстановления» в польском городе Карпач рассказал о сценариях выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В мероприятии также участвовали председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Словении Янез Янша.

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«Кризис, вызванный пандемией COVID-19, затронул весь мир, поэтому и искать пути преодоления вызовов страны должны вместе», – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что есть несколько сценариев выхода из кризиса, и совместный вызов стран сегодня – обеспечить равномерное и справедливое восстановление для всего общества.

Глава Кабмина назвал ряд приоритетов, без которых сегодня невозможно выйти из кризиса: «Во-первых, необходимо иметь понимание и видение стратегии. Впервые за время независимости Украины мы разработали экономическую стратегию развития до 2030 года, которая содержит более 30 векторов и 12 программ».

Шмыгаль добавил, что много усилий Украина сегодня прилагает и для развития медицинской системы.

«Уже в следующем году бюджет на медицину будет превышать бюджет 2019 года вдвое. Параллельно с реформированием медицины мы меняем и подходы. Больше внимания уделяем научной основе, разработкам и производству собственных лекарств и вакцин», – отметил глава украинского правительства.

Кроме того, по словам премьер-министра, экономическое восстановление невозможно без поддержки правительством и бизнесом инфраструктурных проектов.

«Президент Владимир Зеленский инициировал программу «Большая стройка». В Украине есть возможность строить дороги, восстанавливать инфраструктуру, мосты, аэропорты, вокзалы. Мы много внимания уделяем государственно-частному партнерству, что также является важным направлением преодоления кризиса. Правительства должны взять лидерство, чтобы выводить страны из кризиса, но без поддержки общества и бизнеса невозможно преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся», – подчеркнул Шмыгаль.

Среди прочего глава правительства отметил важность «зеленого» перехода, поскольку это «не только об изменениях климата, но и о благосостоянии людей, значительных инвестициях, развитии водородных технологий и других инновационных направлений».

В завершение Шмыгаль подчеркнул, что страны должны уделять внимание развитию торговли и инвестиционного пространства и делать совместные шаги для усиления безопасности в регионе.

По материалам Укринформ
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