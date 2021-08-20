В Минюсте рассказали, когда заработает закон об олигархах

Закон об олигархах в Украине может частично заработать в октябре текущего года. Полностью он вступит в силу через полгода – в апреле 2022 года.
Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью “24 каналу”.
“Примерно в октябре закон (об олигархах. – Ред.) вступит в силу и через полгода он будет полностью активным законом – к апрелю”, – сказал Малюська.
Министр уточнил, что после принятия закона во втором чтении Верховной Радой, которое ожидается в сентябре, его должен подписать президент Владимир Зеленский.
Малюська добавил, что до полного вступления в силу закона у бизнесменов есть время, в течение которого они могут добровольно лишиться статуса олигарха, включая участие в политической жизни страны.
“Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса”, – уточнил министр.
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