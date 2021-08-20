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В Минюсте рассказали, когда заработает закон об олигархах

В Минюсте рассказали, когда заработает закон об олигархах

Закон об олигархах в Украине может частично заработать в октябре текущего года. Полностью он вступит в силу через полгода – в апреле 2022 года.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью “24 каналу”.

“Примерно в октябре закон (об олигархах. – Ред.) вступит в силу и через полгода он будет полностью активным законом – к апрелю”, – сказал Малюська.

Министр уточнил, что после принятия закона во втором чтении Верховной Радой, которое ожидается в сентябре, его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Малюська добавил, что до полного вступления в силу закона у бизнесменов есть время, в течение которого они могут добровольно лишиться статуса олигарха, включая участие в политической жизни страны.

“Прекратить бизнес-партнерство, например, с народными депутатами. Депутаты, которые с ними связаны, должны уйти из парламента, если заинтересованы в ведении бизнеса”, – уточнил министр.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
По материалам РБК-Украина
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