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Укрзализныця сокращает бронь: ежемесячно дополнительно будут появляться 3 тысячи билетов

Укрзализныця сокращает бронь: ежемесячно дополнительно будут появляться 3 тысячи билетов

Укрзализныця уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

Finance.ua решил рассказать, что это даст для пассажиров.

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Благодаря сокращению брони для железнодорожников в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов. Как сообщила пресс-служба компании, по результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронь вовсе отменена — забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех — на четверть.

Ранее места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Однако нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, железная дорога теряла прибыль.

«Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество такой брони, чтобы дать пассажирам больше возможностей приобретать билеты на поезда заранее. Почти 3000 билетов — это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое Укрзализныця продает ежемесячно, но пассажиры рейсов № 738 Киев — Запорожье, № 7/8 Киев — Черновцы, № 82 Новоалексеевка — Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение», — прокомментировал руководитель пассажирского направления “Укрзализныци” Александр Перцовский.

Справка Finance.ua:

Ранее Finance.ua писал о том, кто может путешествовать в поездах со скидкой 50%. «Укрзализныця» напоминает, что студенты могут путешествовать в поездах со скидкой 50%. Приобрести билеты на поезда в течение всего учебного года со скидкой 50% могут:

  • учащиеся профессионально-технических учебных заведений;
  • студенты (курсанты невоенных) заведений профессионального и высшего образования.

Путешествовать со скидкой можно в плацкартных вагонах; вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов; всех вагонах региональных поездов во внутреннем сообщении; пригородном сообщении.

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По материалам Finance.UA
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