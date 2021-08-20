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Обновили правила въезда в Турцию

Обновили правила въезда в Турцию

Турция отменила обязательное наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста для детей до 12 лет при въезде в страну.

Об этом сообщило МВД Турции.

«Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста для въезда в Турцию», — говорится в сообщении.

Обновленные правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром. Ранее такая возможность предоставлялась только детям до 6 лет.

Справка Finance.ua:

  • Напомним новые правила посещения общественных и туристических мест в Турции. В стране требуют от непривитых людей предъявлять отрицательные результаты тестов на ПЦР для посещения общественных мероприятий, таких как концерты, или для входа в общественные места, включая кинотеатры и театры, с 6 сентября.
По материалам Finance.UA
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