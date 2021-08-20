Учителям пообещали 60 тысяч гривен - кто получит

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, рассказывает про новую инициативу правительства. Так, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, премии лучшим учителям года будут увеличены вдвое.

Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса «Учитель года».

Кто получит. За первое место будет присуждена премия в размере 60 тысяч гривен,

за второе место — 54 тысячи гривен,

за третье — 48 тысяч гривен.

«С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Труд учителей очень важный и ответственный, и он должен оцениваться на соответствующем уровне», — отметил он.

Напомним, ранее в Государственном центре занятости заявляли, что средняя зарплата среди вакансий учителей не дотягивает до 7 тыс. гривен. При этом средний показатель по всем профессиям на сайте центра занятости — 8 555 гривен.

Справка Finance.ua:

В мае Шмыгаль говорил о том, что зарплата учителей к концу 2021 года увеличится на 30%. Кроме того, премьер пообещал, что до конца 2021 года школы в более 3 тысяч населенных пунктах получат доступ к высокоскоростному интернету.