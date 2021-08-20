Американцам начнут доплачивать при трудоустройстве

В США из-за острой нехватки кадров работодатели вынуждены доплачивать новым сотрудникам при трудоустройстве. Размер бонусов для американцев колеблется от 150 до 100 тысяч долларов в некоторых сферах.

Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании GlobalData.

Подписной бонус – доплата при трудоустройстве – повышает привлекательность вакансии для соискателей работы, что особенно актуально при дефиците рабочей силы.

Так, за год количество объявлений с подписным бонусом выросло на рекордные 454% – с 10 тысяч в августе 2020 года до более чем 57 тысяч в августе 2021 года.

Аналитики отмечают, что бум подобных предложений наблюдается во всех отраслях, однако лидером стало здравоохранение.

Сообщается, что успешным кандидатам на вакансии врача-невролога, который занимается лечением рассеянного склероза, и стоматолога-терапевта выплатили бонус, размер которого может достигать $100 тысяч.

Эксперты связывают такой острый дефицит кадров с пандемией коронавируса – из-за страха заразиться «дельта»-штаммом люди предпочитают переждать, пока волна новых случаев спадет. Время потенциальные сотрудники тратят на поиск места с более высокой оплатой и безопасными условиями трудами.

По этой причине работников труднее всего найти в офисы и другие «открытые» рабочие места, где высок риск инфицирования. В подобные вакансии размер подписного бонуса особенно велик.

Пока в Соединенных Штатах работодатели конкурируют между собой за сотрудников, эксперты предупреждают, что каждый пятый британец может потерять работу в связи с массовым переходом на удаленную работу. Компаниям будет выгоднее нанимать сотрудников из других стран, платя иностранцам меньше, чем гражданам Соединенного Королевства.