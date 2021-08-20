На украинском рынке появятся новые необанки

Банкиры ожидают появления на рынке кредитования новых игроков.

Об этом они рассказали в ходе круглого стола «Потребительское кредитование – 2021: каким будет новый бизнес-сезон», который провел «Финансовый клуб».

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«Мы увидим выход новых необанков. С их классическими продуктами в виде кредитной карты, в виде онбординга, в виде удобного приложения с простыми операциями и минимальным количеством кликов. С определенной кастомизацией под клиента, с геймификацией. И насколько мы знаем, на рынке такие проекты будут появляться», – рассказал заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий.

Этому будет способствовать изменение законодательного поля, поскольку границы между банками, финтехами и другими игроками постепенно стираются.

«Новые правила открытия счетов дают финкомпаниям возможность эмитировать платежные инструменты, что уровняет их в части возможностей и функционала с банками, и это довольно важное стратегическое решение для усиления конкуренции, – уверен Артур Муравицкий. – Сейчас идет вторая волна необанков. Это усилит конкуренцию на рынке потребительского кредитования. И такие компании, как «Манивео», будут и другие компании, которые будут входить на этот рынок и предлагать клиентам свои брендовые карты».