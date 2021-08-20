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Начались выплаты вкладчикам банка «Земельный капитал»

Начались выплаты вкладчикам банка «Земельный капитал»

Фонд гарантирования вкладов начал выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка «Земельный капитал».

По данным ФГВФЛ, выплаты будут производиться с 8 сентября по договорам банковского вклада, Срок действия которых истек до 11 августа 2021 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Возмещения средств вкладчикам банка «Земельный капитал» осуществляются через отделения банков-агентов Фонда гарантирования, которые подключены к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

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Возмещение средств производится в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Справка Finance.ua:

  • 11 августа НБУ признал неплатежеспособным банк «Земельный капитал»;
  • обанкротившийся «Земельный капитал» стал 100-м банком в управлении ФГВФЛ.
По материалам Финансовый клуб
  • i

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