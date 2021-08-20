Майнинг криптовалюты потребляет электричества, как вся Финляндия: выводы ученых

Мировые затраты электроэнергии на майнинг Bitcoin превысили годовое потребление всей Финляндии, где проживает 5,5 млн человек. Они примерно равны потреблению целого Вашингтона.
Об этом свидетельствует отчет, опубликованный The New York Times.
Ежегодно майнинг Bitcoin потребляет около 91 тВт/г электроэнергии, что составляет примерно 0,5% от всего электричества, потребляемого в мире. Еще пять лет назад Bitcoin был в десять раз менее энергозатратным. Учитывая рост популярности криптовалюты и резкое повышение цен на Bitcoin, ожидается, что потребление электроэнергии на майнинг продолжит расти.
На сегодня майнинг криптовалюты превратился в отдельную отрасль с высокой конкуренцией. На него требуются специализированные машины, серверы и центры обработки данных с современными системами охлаждения. Сам процесс майнинга становится сложнее.
Недавно Bank Of America провел исследование, выяснив, что при майнинге и операциях с Bitcoin ежегодно выбрасывается в атмосферу 60 млн тонн углекислого газа – столько же, сколько выделяет вся Греция. Особое внимание к негативному влиянию майнинга Bitcoin на окружающую среду привлек Илон Маск, когда прекратил продажу электрокаров Tesla за эту криптовалюту. Предприниматель заявил, что Bitcoin потребляют слишком много грязной энергии от угольных электростанций. Позже Tesla допустила возобновление продаж за Bitcoin, но при условии что майнинг минимум на 50% будет базироваться на зеленой энергетике.
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