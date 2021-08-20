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Повышение гарантированной суммы вкладов до 600 тыс. грн: у Гетманцева рекомендовали принять закон

Повышение гарантированной суммы вкладов до 600 тыс. грн: у Гетманцева рекомендовали принять закон

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ко второму чтению законопроект №5542-1 по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщил глава комитета и соавтор документа Данил Гетманцев.

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Проект предусматривает постепенное увеличение предельного размера возмещения средств по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн уже со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022-го, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн.

Также документ присоединяет государственный Ощадбанк к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Как сказано в пояснительной записке, принятие законопроекта будет также способствовать:

  • выполнению международно-правовых обязательств Украины;
  • обеспечению финансовой стабильности гарантирования вкладов физических лиц и покрытию прогнозируемого объема ее рисков;
  • повышению доверия вкладчиков к банковской системе Украины.

Напомним, что в ФГВФЛ одобрили законопроект №5542-1, поскольку он позволит решить проблему долгов фонда, которые накопились в результате выплаты 90 млрд грн вкладчикам обанкротившихся во время кризиса 2014-2016 гг. банков.

По материалам УБР
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