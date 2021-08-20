Развитие ипотеки: Украина готовит выпуск облигаций на 20 млрд грн

Украина готовит выпуск облигаций на 20 млрд грн для развития ипотеки. Finance.ua как портал, который рассказывает, как выгодно распоряжаться своей недвижимостью, узнал, какие изменения готовит правительство в ипотечных программах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“После завершения присоединения Государственного ипотечного учреждения к ЧАО “Укрфинжилье” мы готовим выпуск облигаций на сумму около 20 млрд грн, чтобы ипотечные программы были доступными как можно большему числу украинцев”, – сказал он, открывая правительственное заседание в среду.
Напомним, что по результатам опроса Национального банка Украины, проведенный среди коммерческих банков, в июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на первичном рынке составляла 17,3% годовых, на вторичном рынке этот показатель достиг 13,2%.
По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном измерении.
Отметим, что на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах Украины: Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове – с начала 2021 года квартиры подорожали на 18−20%. В остальных областных центрах: Винница, Ивано-Франковск, и др. — цена на первичном рынке выросла до 15%.
Эксперты такой рост объясняют миграционными процессами. Мол, украинцы меняют место жительства преимущественно из-за больших возможностей найти достойную работу, лучший уровень жизни. Как следствие, квартиры в небольших городах теряют свою популярность.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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