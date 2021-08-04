Ставки по кредитам на жилье падают: сколько стоит ипотека

В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на первичке составляла 17,3% годовых. На вторичке этот показатель достиг 13,2%. То есть за второй квартал ставки снизились на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п. соответственно.
Об этом свидетельствует опрос Национального банка Украины, проведенный среди коммерческих банков.
Отметим, что эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.
Результаты ипотеки. По данным опроса, в июне 2021 года банки выдали 955 ипотечных кредитов на общую сумму 774,6 млн грн. В целом за второй квартал банками выдано 2839 ипотечных кредитов почти на 2,3 млрд грн, за первое полугодие – 4652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн.
По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном измерении.
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Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех выданных ипотечных кредитов как по количеству договоров, так и по денежным объемом.
В НБУ говорят, что рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.
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