Курс Bitcoin обвалился после того, как Сальвадор признал его официальной валютой

Курс Bitcoin к доллару снизился на 13,5% за последние сутки – по состоянию на 9:40 8 сентября он стоит 45,5 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Минимальное значение курса Bitcoin за 24 часа составило 42,9 тыс. долларов.

Как пишет Bloomberg, снижение курса произошло на фоне сбоя приложения Chivo для расчетов главной криптовалютой. Его разработали власти Сальвадора, где Bitcoin с 7 сентября стал официальной валютой вместе с долларом США.

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Сальвадор – первая в мире страна, признавшая Bitcoin официальным платежным средством. Президент Найиб Букеле заявил, что это позволит сальвадорцам получить более широкий доступ к финансовым услугам и сэкономить на комиссиях за денежные переводы.

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Однако экономисты называют введение Bitcoin в Сальвадоре рискованным экспериментом, отмечая, что валюта с таким нестабильным курсом может только навредить и без того слабой сальвадорской экономике.