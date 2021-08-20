Судебная реформа: у Зеленского ожидают запуска работы конкурсной комиссии ВККС и этического совета ВСП

Главные законопроекты в рамках судебной реформы Президента Владимира Зеленского уже были приняты, вскоре можно будет увидеть первые результаты — старт работы конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины и этического совета Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщил представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский в комментарии УНН.

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«Главные законопроекты (в рамках судебной реформы. — Ред.) мы уже приняли. Я имею в виду о восстановлении доверия к Высшему совету правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Сейчас у наших международных партнеров есть время для подачи всех кандидатов в составы конкурсной комиссии и этического совета. Я думаю, до конца недели они должны подать, и Совет судей также должен определить своих кандидатов в ВККС. Будем ожидать, что на следующей неделе мы увидим процесс непосредственно запуска работы конкурсной комиссии и этического совета», — сказал Вениславский.

Далее, по его словам, необходимо будет принимать законодательные акты, которые будут совершенствовать процессуальное законодательство, что сделает невозможным злоупотребление сторонами процесса своими процессуальными правами.

«Следующим шагом, я считаю, должна быть законодательная регламентация процесса разделения дел в судах для того, чтобы сделать невозможным рассмотрение дела годами. Должно быть очень интенсивное рассмотрение дела в судах для того, чтобы не было возможности годами рассматривать одни и те же производства. Это прежде всего (касается. — Ред.) уголовных, но и хозяйственных и административных дел», — сказал он.

Также, по мнению Вениславского, отсутствие руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры судебной реформе отнюдь не мешает.

«Процесс идет. Он на данный момент несколько приторможен в силу определенных причин. Но я не думаю, что отсутствие руководителя САП на сегодняшний день каким-то образом тормозит судебную реформу. Это параллельные процессы, которые в конечном итоге дадут общую синергию», — сказал представитель Президента.

Планировалось, что в 2022 году судебная реформа президента Зеленского может быть завершена. Однако, по словам Вениславского, речь идет не о завершении самой реформы, но о ее ощутимости обществом.

«Я не говорил, что судебная реформа будет завершена, я говорил, что судебная реформа даст ощущение, что она движется, в 2022 году. Поэтому, граждане почувствуют движение судебной реформы в 2022 году. Завершена она будет тогда, когда мы будем иметь 100% беспристрастный и справедливый суд, который не будет вызывать ни у кого возражений и замечаний», — отметил он.