Finance.ua как портал, который заботится о благосостоянии своих читателей, решил рассказать, можно ли унаследовать активы и отказаться от долгов наследодателя.
Пример. У вас открылось наследство после человека, у которого есть, допустим, квартира и непогашенный банковский кредит? Квартиру унаследовать хочется, но совсем не хочется платить долг. Хотя так сделать невозможно.
Вы можете либо полностью отказаться от наследства, либо полностью принять его. Нельзя унаследовать, например, квартиру и депозит и одновременно отказаться от наследования долга или штрафа, пени, которая была присуждена судом. Здесь действует принцип: либо все, либо ничего.
Обязательно ли это. Принудить вас к тому или иному решению никто не имеет права, это исключительно ваш выбор.
Что из прав или обязанностей наследодателя не может быть унаследовано:
Статья 1219 дает нам этот перечень. Нельзя унаследовать права и обязанности, неразрывно связанные с лицом наследодателя. К ним относятся:
Нюансы. Например, наследуются те суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий в связи с временной нетрудоспособностью, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни.
Что из финансовых активов можно унаследовать. К таким относятся, в частности, депозиты в банках, взносы в кредитные союзы, ценные бумаги, долги, кредиты и т.д.
Более подробно, как принять или не принять наследство, читайте в материале – Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активи
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