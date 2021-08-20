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В Минагрополитики обещают активно противодействовать аграрному рейдерству

В Минагрополитики обещают активно противодействовать аграрному рейдерству

Министерство аграрной политики готово активно участвовать в противодействии аграрному рейдерству.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Тарас Дзёба.

«Наше ведомство находится в процессе институциональной трансформации, на переднем крае институциональных изменений в стране. Мы играем ведущую роль в проведении земельной реформы и связанных с этим процессов. Минагрополитики готово к активному сотрудничеству с громадами в противодействии рейдерству. Вместе с Госгеокадастром будем принимать все необходимые меры по этому поводу», — заявил Дзёба.

Круглый стол «Общественная антирейдерская платформа. Презентация и обсуждение мер противодействия рейдерству и защиты права собственности в условиях рынка земли» организован по инициативе Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Всеукраинская ассоциация громад». Во время круглого стола речь шла об актуальных вопросах и мерах противодействия рейдерству в сфере аграрных отношений. В частности, было анонсировано открытие «горячей линии» правовой помощи в случаях рейдерства в аграрной сфере по номеру (044) 585−90−10.

Как сообщалось, Общественная антирейдерская платформа основана при поддержке программы USAID AGRO в начале 2021 года вместе с Нотариальной палатой Украины, Национальной ассоциацией адвокатов Украины, Всеукраинской ассоциацией громад, Всеукраинским аграрным советом, Бизнес-Вартою, Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области. Целью создания платформы является усиление системы противодействия рейдерству, усовершенствование механизмов защиты имущественных прав в аграрном секторе, повышение правовой культуры среди представителей бизнеса аграрной сферы и населения в целом.

По материалам Укринформ
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