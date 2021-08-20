Рада поддержала закон «Об индустриальных парках»

Принят Закон Украины № 4416-1 «Об индустриальных парках», направленный на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках.

Finance.ua как портал, знакомящий украинцев с принятыми законопроектами, решил рассказать, в чем суть этого закона.

Он должен способствовать привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков.

«Парки должны превратиться в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям, они повысят конкурентоспособность отечественных индустриальных парков», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект определяет:

перечень объектов, которые могут размещаться в составе индустриального парка,

регулирует права по включению в состав парков земельных участков, в том числе на правах аренды,

предусматривает для участников индустриальных парков компенсацию процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности

Авторы законопроекта убеждены, что принятие документа позволит раскрыть потенциал индустриальных парков как действенного механизма преодоления проблем в промышленности и последствий текущего экономического кризиса в Украине, обусловленного пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что индустриальным паркам дадут дополнительные льготы. Компенсация управляющим компаниям, инициаторам создания — субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков:

50% расходов на подключение и присоединение к электросетям;

компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам — в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности;

частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.

Пример Польши. В Польше действуют более 70 индустриальных и технологических парков, где предприниматели могут получить компенсацию 85% затрат на обустройство инфраструктуры и рекламу, а также гранты на обучение персонала и финансовую помощь при инвестировании в приоритетные отрасли.

Справка Finance.ua: