Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными

Finance.ua как портал, который следит за зарплатами в Украине и в мире, узнал, что Испания продолжает повышать минимальную заработную плату. Делается это для того, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными.
Министр экономики Надия Кальвиньо заявила, что Испания придерживается своей стратегии повышения минимальной заработной платы для преодоления растущего разрыва богатства в стране на фоне самого быстрого ускорения инфляции за почти десятилетие.
“Это важный инструмент для уменьшения неравенства, которое выросло в нашей стране за последние годы”, – сказала Кальвиньо, которая также занимает пост вице-премьер-министра, в интервью Bloomberg Television.
В прошлом году экономика Испании сократилась почти на 11%.
Как в Украине. Напомним, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. А с 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице.
Размер пособия по безработице — четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля это 2379 грн.
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн. «Это будет приоритетом и уже будет определено при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», – отмечал Марченко.
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