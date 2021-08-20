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Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными

Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными

Finance.ua как портал, который следит за зарплатами в Украине и в мире, узнал, что Испания продолжает повышать минимальную заработную плату. Делается это для того, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и бедными.

Министр экономики Надия Кальвиньо заявила, что Испания придерживается своей стратегии повышения минимальной заработной платы для преодоления растущего разрыва богатства в стране на фоне самого быстрого ускорения инфляции за почти десятилетие.

“Это важный инструмент для уменьшения неравенства, которое выросло в нашей стране за последние годы”, – сказала Кальвиньо, которая также занимает пост вице-премьер-министра, в интервью Bloomberg Television.

В прошлом году экономика Испании сократилась почти на 11%.

Как в Украине. Напомним, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. А с 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице.

Размер пособия по безработице — четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля это 2379 грн.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн. «Это будет приоритетом и уже будет определено при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть», – отмечал Марченко.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021−2023 гг. В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты.
  • Как будет меняться минималка: с 1 декабря 2021 года — до 6500 грн; в 2022 году – до 6700 грн; в 2023 году — до 7176 грн.
По материалам Finance.UA
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