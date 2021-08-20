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Реформы, которые правительство Украины планирует начать в следующем году

Реформы, которые правительство Украины планирует начать в следующем году

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с Маттео Патроне, директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа. В ходе встречи политики обсудили процесс реформирования в Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, украинское правительство продолжит воплощать реформы в жизнь для улучшения экономики и социальной политики.

Сейчас в планах Кабмина продолжение реформ в сферах государственного управления, создание благоприятного инвестиционного и бизнес-климата, приватизации.

Также правительство будет работать в дальнейшем над реформой корпоративного управления, имплементацией зеленого курса, реформой земли и антикоррупционной реформой.

В 2022 году Кабмин инициирует новые реформы, среди которых введение второго уровня пенсионной системы, развитие фондового рынка в Украине. Эти две реформы чрезвычайно важны для Украины.

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Отметим, что второй уровень пенсионной системы – это обязательная накопительная система. То есть украинцы ежемесячно будут отчислять из своих заработных плат небольшой процент в размере 2-7% в сертифицированный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и/или накопительный фонд.

Ранее премьер отмечал, что в национальной экономической стратегии до 2030 года предусматривается улучшение инвестиционной привлекательности Украины. А без инвестиций экономика не будет развиваться. Однако для достижения этой цели следует формировать рынок капитала и развивать товарные биржи.

По материалам Комментарии
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