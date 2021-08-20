Цену на проезд в маршрутках Одессы поднимут

В Одессе поднимут цену на проезд в маршрутках до 10 гривен. Сейчас стоимость проезда составляет 7 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на 048.ua.

Так, с 15 сентября 2021 года стоимость проезда составит 10 гривен.

Перевозчики предоставили расчеты, которые обуславливают необходимость повышения цены на проезд.

Сейчас стоимость проезда в маршрутных такси Одессы составляет 7 грн.

Справка Finance.ua: