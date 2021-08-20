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Минрегион оцифрует более 160 документов строительного сектора

Минрегион оцифрует более 160 документов строительного сектора

Минрегион работает над оцифровкой текстов государственных строительных норм. Таким образом, пользование нормативными актами технического характера станет более доступным и удобным.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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«Перевод государственных строительных норм в цифру уже давно назрел. В этом году Минрегиону удалось найти поддержку со стороны постоянного надежного партнера во внедрении реформ в Украине – Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Благодаря их финансовой помощи мы сможем оцифровать сотни таких документов. Речь идет о более 160 документах (около 10 тысяч страниц) с учетом соответствующих изменений и поправок. Кроме того, важна корректная верификация оцифрованных документов», – отметила Наталья Козловская.

Так, для общественности и специалистов в строительной сфере будут созданы удобные условия для пользования цифровыми контрольными экземплярами государственных строительных норм.

Также будут доступны актуализированные версии текстов строительных норм, с учетом ранее внесенных изменений.

По материалам Finance.UA
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