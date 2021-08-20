Минрегион оцифрует более 160 документов строительного сектора

Минрегион работает над оцифровкой текстов государственных строительных норм. Таким образом, пользование нормативными актами технического характера станет более доступным и удобным.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
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«Перевод государственных строительных норм в цифру уже давно назрел. В этом году Минрегиону удалось найти поддержку со стороны постоянного надежного партнера во внедрении реформ в Украине – Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Благодаря их финансовой помощи мы сможем оцифровать сотни таких документов. Речь идет о более 160 документах (около 10 тысяч страниц) с учетом соответствующих изменений и поправок. Кроме того, важна корректная верификация оцифрованных документов», – отметила Наталья Козловская.
Так, для общественности и специалистов в строительной сфере будут созданы удобные условия для пользования цифровыми контрольными экземплярами государственных строительных норм.
Также будут доступны актуализированные версии текстов строительных норм, с учетом ранее внесенных изменений.
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