0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Киберполиция разоблачила сеть онлайн-магазинов с подделками Apple и Dyson

Киберполиция разоблачила сеть онлайн-магазинов с подделками Apple и Dyson

Киберполиция разоблачила сеть из 10 онлайн-магазинов, где продавалась поддельную технику известных брендов (включая устройства Apple), выдавая ее за оригинальную.

Мошенники занимались продажей мобильных телефонов, наушников, планшетов, зарядных устройств, фенов и другой техники.

К преступной деятельности причастны трое киевлян в возрасте 26-27 лет. Мужчины создали около 10 онлайн-магазинов, где и размещали объявление о продаже продукции известных брендов, выдавая ее за оригинальную.

Поддельную продукцию и коробки к ней злоумышленники заказывали из Китая. С помощью специального оборудования изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции, чтобы при проверке через сайты производителей клиенты увидели наличие данных серийных номеров в базах компаний.

Читайте также: Пограничники задержали украинца, который вез партию гаджетов Apple на 17 миллионов гривен

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 200 человек. Сумма ущерба, причиненный потерпевшим, пока устанавливается.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисном и складском помещениях. По результатам изъяли упакованные почтовые посылки, ноутбуки, планшеты, принтер для чеков, более ста мобильных телефонов и двух тысяч коробок к ним, 500 наушников, машинки для печати IMEI и свыше 2 млн гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.