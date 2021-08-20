Киберполиция разоблачила сеть онлайн-магазинов с подделками Apple и Dyson

Киберполиция разоблачила сеть из 10 онлайн-магазинов, где продавалась поддельную технику известных брендов (включая устройства Apple), выдавая ее за оригинальную.
Мошенники занимались продажей мобильных телефонов, наушников, планшетов, зарядных устройств, фенов и другой техники.
К преступной деятельности причастны трое киевлян в возрасте 26-27 лет. Мужчины создали около 10 онлайн-магазинов, где и размещали объявление о продаже продукции известных брендов, выдавая ее за оригинальную.
Поддельную продукцию и коробки к ней злоумышленники заказывали из Китая. С помощью специального оборудования изготавливали копии наклеек с идентификационными номерами оригинальной продукции, чтобы при проверке через сайты производителей клиенты увидели наличие данных серийных номеров в базах компаний.
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По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 200 человек. Сумма ущерба, причиненный потерпевшим, пока устанавливается.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисном и складском помещениях. По результатам изъяли упакованные почтовые посылки, ноутбуки, планшеты, принтер для чеков, более ста мобильных телефонов и двух тысяч коробок к ним, 500 наушников, машинки для печати IMEI и свыше 2 млн гривен.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.
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