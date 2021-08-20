В Украине зарегистрировали почти 13 тысяч земельных сделок (регионы-лидеры)

1 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, решил рассказать, в каких регионах Украины заключено больше всего земельных сделок.
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По сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по состоянию на 06.09.2021 заключено 12 784 сделки в рамках рынка земли.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4882 нотариуса. Всего заявлений – 5482 , из них согласовано 4845, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 632.
Больше всего сделок зарегистрировано в Кировоградской (3 329) и Харьковской (3 320) областях. Меньше всего – в Черновицкой (144) и Ивано-Франковской (172).
Смогут ли банки владеть землей. Начиная с 1 июля 2021 года, банки смогут приобретать право собственности на землю, но только в рамках проведения деятельности по кредитованию. Они могут становиться собственниками земли, которая была в залоге, если кредит не выплачен. Однако в течение двух лет банки должны продать такую землю через аукцион.
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