0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 191 0

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

По сообщению Нацбанка, в августе сальдо активных операций (разница между объемами покупок и продаж валют) регулятора на межбанке составило 348,0 млн долларов США. С начала нынешнего года НБУ купил на рынке 1,33 млрд долларов.

Данные средства после поступления в резервы Украины могут быть использованы для поддержания курса гривны, говорит Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

«Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, где рынку будут предложены бонды в гривнах со сроками погашения в 12,18,24,36 и 60 месяцев. Citibank добавил в перечень своих инвестиционных программ глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Note, GDN) на ОВГЗ Украины», — прогнозирует эксперт.

По его словам, данная новость изменит поведение нерезидентов, которые в августе сократили объем своих инвестиций в эти бумаги на 7,17 млрд грн — до 98,98 млрд. Часть этой суммы, вероятно, будет выведена в материнские юрисдикции, что спровоцирует рост спроса на иностранные валюты и усилит давление на гривну.

«Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США продолжит девальвироваться до уровня 27,15. Единая европейская валюта, скорее всего, укрепится к отметке 32,05», — говорит эксперт.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.