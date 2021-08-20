Что ждать от курса на этой неделе?

По сообщению Нацбанка, в августе сальдо активных операций (разница между объемами покупок и продаж валют) регулятора на межбанке составило 348,0 млн долларов США. С начала нынешнего года НБУ купил на рынке 1,33 млрд долларов.

Данные средства после поступления в резервы Украины могут быть использованы для поддержания курса гривны, говорит Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

«Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, где рынку будут предложены бонды в гривнах со сроками погашения в 12,18,24,36 и 60 месяцев. Citibank добавил в перечень своих инвестиционных программ глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Note, GDN) на ОВГЗ Украины», — прогнозирует эксперт.

По его словам, данная новость изменит поведение нерезидентов, которые в августе сократили объем своих инвестиций в эти бумаги на 7,17 млрд грн — до 98,98 млрд. Часть этой суммы, вероятно, будет выведена в материнские юрисдикции, что спровоцирует рост спроса на иностранные валюты и усилит давление на гривну.

«Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США продолжит девальвироваться до уровня 27,15. Единая европейская валюта, скорее всего, укрепится к отметке 32,05», — говорит эксперт.