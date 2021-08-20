Эксперт поделился методами налоговых оптимизаций для инвесторов

Лучшее, что может сделать инвестор — максимально оттягивать моменты по оплате налогов.

Об этом рассказал финансовый советник, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий в ходе митапа InvestInsight 3 — «Грабли начинающего инвестора».

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«Если мы инвестируем в какие-то активы и настроены долгосрочно их держать в своем инвестиционном портфеле, с высокой вероятностью их стоимость будет расти. Но у нас не возникнет налогового обязательства до того момента, пока мы не зафиксируем нашу прибыль. И такой процесс может длиться годами или десятилетиями — пока мы не зафиксировали прибыль, нет и налогового обязательства», — отметил эксперт.

Следующий уровень налоговой оптимизации: если человек инвестирует долгосрочно и успешно, а размер его капитала растет, то в определенный момент может возникнуть вопрос смены налоговой резидентности, то есть изменения налогового гражданства.

Что это значит? Если капитал инвестора достиг определенного размера, это может принести выгоду, поскольку инвестор сможет зафиксировать результаты в другой юрисдикции, то есть быть налоговым гражданином другой страны и, соответственно, платить налог по другим ставкам.

«Таким образом возможно не платить никакого налога, потому что, например, Кипр или Мальта разрешают этого не делать. Итак, если мы инвестируем, а налоги не фиксируем, то это дает нам возможность достичь того уровня капитала, который позволит нам воспользоваться такой оптимизацией высокого уровня», — подытожил Матий.